Μηταράκης στο BBC για μετρό Θεσσαλονίκης: «Is up and running» (vid)

Πολλά είναι τα σχόλια στα social media, μετά από τις δηλώσεις του υπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης.

O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «HARDtalk» του BBC, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό καθώς και όλα τα ζητήματα της εγχώριας επικαιρότητας, όπως το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη καθώς και τις επισυνδέσεις.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις συγκοινωνίες στην χώρα μας, στο αεροπορικό δίκτυο, στις επενδύσεις στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και στην αναβάθμιση του μετρό Αθήνας.

Παράλληλα έκανε αναφορά και στο καινούριο μετρό της Θεσσαλονίκης. «Τhe new subway in Thessaloniki is up and running», είπε χαρακτηριστικά ο Νότης Μηταράκης, που σημαίνει «Το καινούριο μετρό στην Θεσσαλονίκη, είναι σε λειτουργία», κάτι που θα μπορούσε εύκολα να μπερδέψει κάποιον π.χ. από το εξωτερικό, που δεν γνωρίζει ότι το μετρό δεν είναι ακόμα στην διάθεση των πολιτών.

Ωστόσο, ενδεχομένως, ο υπουργός να εννοούσε πως ήδη έχουν κατασκευαστεί δυο σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη και έχουν γίνει κάποια δοκιμαστικά δρομολόγια με στόχο να τεθεί όσο πιο σύντομα στην διάθεση των πολιτών.

Όμως, η ατάκα, του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσε πολλά χιουμοριστικά σχόλια στα social media.

Ρε σεις λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης και δεν λέτε τίποτα; Από το BBC θα τα μαθαίνουμε; https://t.co/hzFv7l3TeW pic.twitter.com/MA1jjqMqNl — Kostas Stathopoulos (@stathopkostas) March 8, 2023