Η δραματική στιγμή που σου κόβει την ανάσα: Φορτηγό εκτός ελέγχου παρασέρνει ότι βρίσκει μπροστά του (vid)

Τις απίστευτες στιγμές κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, καθώς βρίσκονταν στο σημείο της τρομακτικής πορείας του φορτηγού.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Αυστραλίας, καθώς οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο τους οχήματος, παρασέρνοντας ότι έβρισκε στο διάβα του.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (28/02), σε μια πολυσύχναστη οδό Hamstead Road, αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το φορτηγό να ακολουθεί μια τρελή πορεία. Δευτερόλεπτα μετά, ανεβαίνει στον πεζόδρομο, παρασύρει μια πινακίδα και έναν στύλο φωτισμού πριν περάσει με ορμή μέσα από μια διασταύρωση.

