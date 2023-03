30χρονος έβαλε αγγελία για να του βρουν σύντροφο: Δίνει 10.000 ευρώ ως αμοιβή

Ο επίδοξος μνηστήρας πληρώνει αδρά όποιον καταφέρει να του βρει σύντροφο.

To γύρο του διαδικτύου κάνει μια αγγελία στον ιστότοπο Craigslist, στην οποία αναφέρεται ότι ένας άντρας 30 ετών προσφέρει 10.000 ευρώ σε εκείνον που μπορεί να τον βοηθήσει να βρει σύζυγο. Ο άντρας ισχυρίζεται ότι θέλει να βρει τη μία και μοναδική, αλλά χρειάζεται κάποιον να κάνει την… ψιλοκουβεντούλα για λογαριασμό του, παραδεχόμενος ότι δεν είναι το φόρτε του.

The *restraint* it’s taking me not to reply to this morally dubious ad that is nonetheless chaotic in a very distinct way that I find thoroughly riveting. pic.twitter.com/WaNJ6n0EjK