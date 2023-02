Επική τούμπα στη σκάλα του Air Force One: Ο Μπάιντεν πάντως, είναι καλά (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μια τούμπα από τα σκαλιά του Air Force One.

Ένα βίντεο με μια επική τούμπα από την σκάλα του Air Force One κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral.

Το Air Force One είχε μεταφέρει στην Πολωνία τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έστειλε μηνύματα στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση είναι η ταυτότητα του ατόμου που φαίνεται στο βίντεο να μπουρδουκλώνεται και να πέφτει από τα σκαλιά του Air Force One.

Το μόνο σίγουρο πάντως, είναι ότι δεν πρόκειται για τον Τζο Μπάιντεν καθώς, το άτομο που έπεσε ήταν στην πίσω πλευρά του Air Force One σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ που αποβιβάζεται και επιβιβάζεται πάντα από την μπροστινή πλευρά του αεροσκάφους και πάντα μόνος του.

Who fell out of Air Force One in Poland? pic.twitter.com/hg9EdAY9R3