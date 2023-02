«Η μάχη των πορτοκαλιών»: Το παραδοσιακό έθιμο στην Ιταλία που τα κάνει όλα χάλια (vid)

Αν και οι ρίζες αυτού του εθίμου παραμένουν αδιευκρίνιστες, πιστεύεται ότι αναπαριστούν την εξέγερση των κατοίκων της κατά της οικογένειας Ρενιέ ή Ρανιέρι, που δυνάστευε την πόλη κατά την περίοδο του Μεσαίωνα.

Σε πεδίο μάχης με πολεμοφόδια, χιλιάδες πορτοκάλια μετατρέπεται μια φορά το χρόνο, για τρεις ολόκληρες μέρες η μικρή πόλη Ιβρέα στη Βόρεια Ιταλία. Πρόκειται για τη γιορτή «Η μάχη των πορτοκαλιών», που πραγματοποιείται στο ετήσιο φεστιβάλ της πόλης.

Οι ομάδες που συμμετέχουν, φορώντας χρωματιστές μεσαιωνικές στολές, εμπλέκονται σε άγριες μάχες πετώντας πορτοκάλια και αφήνοντας ένα απέραντο παχύ χαλί από λιωμένα φρούτα στους δρόμους.

