Η απίστευτη στιγμή που streamer στο Twitch άκουσε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της (vid)

Απίστευτα σοκαριστικές είναι οι στιγμές που έζησε μια streamer, καθώς κατά την διάρκεια ζωντανής ροής ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της.

Μία streamer του Twitch με το όνομα BlessX έπαθε μεγάλη τρομάρα μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ζωντανής ροής. Η δημιουργός εθεάθη να παίζει Valorant με έναν φίλο της, όταν ακούστηκαν διαδοχικοί ήχοι από πυροβολισμούς , αφήνοντας την BlessX σε κατάσταση σοκ.

Twitch streamer @blessxblessx ’s broadcast was interrupted after stray bullets hit her room from an alleged shooting outside pic.twitter.com/yj2MsmUiJI

Οι πυροβολισμοί διήρκησαν λίγα δευτερόλεπτα, καθώς πολλές σφαίρες εκτοξεύθηκαν και ακούστηκαν σε κοντινή απόσταση. Έμεινε εμφανώς ταραγμένη μπροστά από τον υπολογιστή της αφού σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, και ο φίλος της ακούγεται αμέσως να προσπαθεί να την παρηγορήσει μέσω της φωνητικής συνομιλίας. Στη συνέχεια σήκωσε το τηλέφωνό της και κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

‼️Trigger WARNING‼️ LOUD GUN SHOTS!! (I’m REPOSTING THIS ONE TO BE ABOE AND SPREAD THE WORD ON HOW YOU SHOULD PROPERLY HANDLE THE SITUATION) pic.twitter.com/VbUqHmrQus