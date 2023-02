Απίστευτο σκηνικό με καγκουρό να περπατάει στη θάλασσα (vid)

Το βίντεο που απεικονίζει ένα καγκουρό να περπατάει στη θάλασσα έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει την απορία χιλιάδων ανθρώπων ανά το κόσμο.

Είναι γνωστό πως τα καγκουρό είναι δυνατά και επιβλητικά ζώα. Αυτό όμως το βίντεο που έρχεται από την Αυστραλία είναι πραγματικά μοναδικό.

Όπως φαίνεται ένα καγκουρό πηδάει πάνω στα κύματα. Πραγματικά όταν βλέπεις το στιγμιότυπο για πρώτη φορά σου δημιουργεί διάφορα συναισθήματα. Αρχικά απορείς, πως είναι πιθανό να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ την ίδια στιγμή ξεσπάς σε γέλια, καθώς είναι αρκετά οξύμωρο.

Can roos walk on water? 🦘



Vision has captured a kangaroo seemingly bouncing across the water's surface in Mandurah. #9News pic.twitter.com/4vBmMD21Z9