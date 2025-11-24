Μια νέα γευστική εμπειρία για κάθε στιγμή: Sushida – γεύσεις που σε ταξιδεύουν

Οι νέες αυθεντικές ασιατικές γεύσεις που ταξιδεύουν τις αισθήσεις προσφέροντας την εμπειρία του sushi εύκολα και γρήγορα .

H Sushida φέρνει την αυθεντική γεύση της Ιαπωνίας στην καθημερινότητά σας, με σούσι υψηλής ποιότητας που είναι έτοιμο προς κατανάλωση οποιαδήποτε στιγμή. με την υπογραφή της ποιότητας Καλλιμάνης.

Η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για on the go χρήση: chopsticks, wasabi και σάλτσα σόγιας.

Ιδανικό για:

• Γεύμα στο σπίτι

• Διάλειμμα στο γραφείo

• Ελαφρύ σνακ στην παραλία ή μετά τη γυμναστική

Κάθε στιγμή που αναζητάτε κάτι διαφορετικό και ποιοτικό

Με διάρκεια ζωής έως και 10 ημέρες, η Sushida είναι η τέλεια λύση για όσους αγαπούν την Ιαπωνική κουζίνα και το σούσι και θέλουν να το απολαμβάνουν εύκολα και γρήγορα.

Τα sushi rolls διατίθενται σε 4 ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς , χωρίς ωμό ψάρι. Philadelphia, είναι η τέλεια ένωση Ανατολής και Δύσης. Το τυρί κρέμα δίνει μια βελούδινη υφή που συνδυάζεται ιδανικά με το καπνιστό φιλέτο ιριδίζουσας πέστροφας και τη φρεσκάδα του αγγουριού.

California, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή είδη σούσι παγκοσμίως – και όχι άδικα. Με δροσερό αγγούρι, και απολαυστικό καβούρι surimi, αποτελεί μια ελαφριά, ισορροπημένη επιλογή που ικανοποιεί κάθε ουρανίσκο.

Tokyo mix είναι αφιερωμένο στους λάτρεις της αυθεντικής ιαπωνικής κουζίνας. Πλούσιο σε γεύση, με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών.

Kyoto mix είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ποικιλία και γευστική εμπειρία. Περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα διαφορετικά ρολά – με βάση το ψάρι, τα λαχανικά και τους πιο κλασικούς συνδυασμούς σούσι.

H Sushida φέρνει επίσης στην Ελλάδα την αυθεντική συνταγή του πιο διάσημου Ιαπωνικού σνακ onigiri: Ιαπωνικό ρύζι σε τρίγωνο σχήμα, τυλιγμένο σε φύλλο nori και γεμιστό με εκλεπτυσμένους συνδυασμούς γεύσεων.

Τα onigiri προσφέρονται σε 3 μοναδικές γεύσεις χωρίς ωμό ψάρι California, τόνος και teriyaki rainbow trout.

Για να γνωρίσει το κοινό αυτή τη νέα γευστική εμπειρία, η εταιρεία λανσάρει την καμπάνια “Sushida – Γεύσεις που σε ταξιδεύουν”, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Attp. Η καμπάνια μεταφέρει το συναίσθημα της εμπειρίας, της φρεσκάδας και της απόλαυσης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών που περιλαμβάνει συνεργασίες με influencers, ένα ολοκληρωμένο digital πλάνο με βίντεο, γευστικές δοκιμές και ενέργειες στα σημεία πώλησης.

Η δημιουργία των προϊόντων Sushida συνοδεύεται από μια επένδυση άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για τη νέα, υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα της εταιρείας στο Αίγιο, δυναμικότητας έως 15 εκατομμυρίων πακέτων sushi ετησίως. Μέσω αυτής της επένδυσης, ενισχύεται η γκάμα προϊόντων Καλλιμάνης με καινοτόμες προτάσεις, εδραιώνοντας τη θέση της στις διεθνείς αγορές και ακολουθώντας τη ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση των έτοιμων προτάσεων φαγητού.