Η στιγμή που πολυκατοικίες στην Τουρκία καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι από τον σεισμό: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς (vid)

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία την στιγμή του φονικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ.

Συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στην επιφάνεια από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία. Στον μετασεισμό που σημειώθηκε στην τουρκική επαρχία Σανλιούρφα κατέρρευσαν νέα κτήρια.

Στα πλάνα των βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται δυο πολυκατοικίες να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι.

Η σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Τουρκία και τη Συρία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και εκτεταμένες υλικές καταστροφές, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, που δεν σταματούν να επιδεινώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία κάνει λόγο για τουλάχιστον 284 νεκρούς και 2.323 τραυματίες σε επτά επαρχίες, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) έκανε λόγο για περίπου 1.800 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Συρίας και 147 άλλοι σε τομείς ελεγχόμενες από τους αντάρτες. Πάνω από 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο πλευρές.

Οι απολογισμοί αυτοί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συνεχίσουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος πως έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ...

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά).

«Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στη Ντιγιάρμπακιρ.

Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας του σεισμού, που έγινε μέσα στη νύχτα, στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας), κι είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS. Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ορεινή περιοχή παραλύει τα κυριότερα αεροδρόμια στη Ντιγιάρμπακιρ και στη Μαλάτια, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές χιονοπτώσεις, με πολλούς από τους διασωθέντες να μη φορούν παρά πιτζάμες μέσα στο κρύο.

«Ακούμε φωνές στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Μπροστά σε τόση καταστροφή κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί και προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια και κουβάδες. Νοτιότερα, πάντα κατά το NTV, η βυζαντινή ακρόπολη της Γκαζιάντεπ, που ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, εν μέρει κατέρρευσε.

Σωστικά συνεργεία και η πολιτική προστασία καθώς και σύροι πυροσβέστες προσπαθούν να ανασύρουν επιζήσαντες από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Μέσω Twitter, Τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα σε διάφορες πόλεις.

Έχουν καταγραφεί πάνω από 50 μετασεισμοί, σύμφωνα με την AFAD. Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

