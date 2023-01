Απίστευτες σκηνές βίας στην Αυστραλία: Μητέρες έπαιζαν ξύλο επί δέκα λεπτά (vid)

Mια μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε μια μητέρα να φωνάζει «μην αγγίζεις τον γιο μου» και μετά ακολούθησε το χάος.

Ένας καυγάς μεταξύ εφήβων ξέσπασε όταν οι μητέρες τους ενεπλάκησαν σε καβγά σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία. Πλάνα από τη διαμάχη δείχνουν περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον στο εμπορικό κέντρο Bankstown στο Σίδνεϊ..

Οι φρουροί ασφαλείας έτρεξαν να τους σώσουν, αλλά παρόλο που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διαλύσουν τον καβγά, δεν μπόρεσαν να σταματήσουν καμία από τις δύο πλευρές.

An ugly brawl involving two mothers and their teenage children has erupted inside a bank in Sydney's south-west.



More than a dozen people were caught up in the clash at Bankstown, as horrified customers and staff watched on.