Άγριος καβγάς μεταξύ δύο γυναικών στη μέση του δρόμου στην Μελβούρνη (vid)

Μια οδηγός και μια πεζός ήρθαν στα χέρια σε κεντρικό δρόμο στην Μελβούρνη για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ένας άγριος καβγάς εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε δύο γυναίκες σε κεντρικό δρόμο στην Αυστραλία. Πιο συγκεκριμένα η διαμάχη έγινε στην Μελβούρνη.

Το βίντεο, το οποίο κατέγραψε πεζός, φαίνεται η οδηγός να σταματάει στην μέση του δρόμου, να βγαίνει έξαλλη και να κατευθύνεται προς την γυναίκα. Τότε άρχισε ένας άγριος καβγάς.

Two women have been filmed trading blows on a busy Melbourne road, stopping traffic during peak hour last night.



Bystanders can be seen rushing to separate the women as they brawl on Brighton Road in Elwood.



