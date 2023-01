TikToker «έφαγε» πρόστιμο 17.000€ επειδή μαγείρεψε καρχαρία (vid)

Η αρμόδια υπηρεσία της Κίνας παρακολούθησε το βίντεο της νεαρής κοπέλας, με αποτέλεσμα να προβεί στις απαραίτητες κυρώσεις.

Μια δημιουργός περιεχομένου από την Κίνα ήρθε αντιμέτωπη με τις αρχές της χώρας, καθώς παραβίασε ένα σημαντικό νόμο που διέπει την χώρα.

Η νεαρή κοπέλα που έχει το ψευδώνυμο «Tizi» εντοπίστηκε από τις αρχές της πόλης Νατσόνγκ. Η γυναίκα στην κατάθεση που παραχώρησε, δήλωσε πως αγόρασε τον λευκό καρχαρία τον περασμένο Απρίλιο και αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να τον μαγειρέψει.

Το βίντεο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω παραβιάζει τον νόμο περί προστασίας άγριων ζώων. Η παράνομη κατοχή λευκού καρχαρία, μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην φυλακή και η ποινή του να ανέρχεται από 5-10 χρόνια.

A food blogger in China is fined $18,500 after she posted a video showing her illegally buying and eating a great white shark https://t.co/BRBoT00QjO