Σκωτσέζα «τρομοκράτησε» δημοσιογράφο με το τατουάζ στο στήθος της σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Η παρέμβαση του δημοσιογράφου του SportItalia απέτρεψε τα χειρότερα..

«Εγκεφαλικό» προκάλεσε μια νεαρή Σκωτσέζα σε δημοσιογράφο ο οποίος βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση όταν επιχείρησε να δείξει το τατουάζ στο στήθος της.

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι ήταν on air στο κανάλι SportItalia και μιλούσε για το «παράθυρο» των μεταγραφών.

Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στο βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στο twitter, ένα ζευγάρι οπαδών της Χαρτς, της ομάδας από τη Σκωτία, τον πλησίασαν και του μίλησαν.

When a blondie heavy Hearts of Midlothian fan storms into your transfer window live hit and wants to show to whole Italy her pride against Hibernians from the bottom of her heart.



I’d say from the bottom of her boobs pic.twitter.com/GitIo2zwoJ