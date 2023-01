Το «Cobra Kai» θα επιστρέψει για μια τελευταία σεζόν (vid)

Η πολυαγαπημένη σειρά θα επιστρέψει για την έκτη σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία.

Η ανακοίνωση που αρκετοί άνθρωποι στον κόσμο περίμεναν, ήρθε. Το Netflix μέσα από το Twitter ανακοίνωσε την επιστροφή της αγαπημένης σειράς, η οποία πρόκειται να είναι και η τελευταία σεζόν της σειρας.

It’s time to finish the fight.



The sixth and final season of Cobra Kai is coming soon to Netflix. pic.twitter.com/mNaGGoH1Fu