Τραγωδία με συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών (vid)

Νεκροί ο Ντένις Μοναστίρσκι, ο υπουργός Εσωτερικών και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών λόγω συντριβής ελικοπτέρου στο ανατολικό Κίεβο στην Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου στην πόλη Μπρόβαρι του Κιέβου, κοντά σε παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ουκρανικής αστυνομίας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, το ελικόπτερο μετάφερε μέλη της ουκρανικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας επιβεβαιώνεται πως από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι, ο αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός.

BREAKING and AWFUL Interior Minister Denys Monastyrsky, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin and State Secretary of the Ministry of Internal Affairs Yuriy Lubkovych DIED in the HELICOPTER CATASTROPHE in the Kyiv region❗️ A total of 16 victims, including 2 children. pic.twitter.com/pz8I0TcrYE

Σε 18 ανέρχονται οι νεκροί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 3 παιδιά, από την συντριβή ελικοπτέρου σήμερα το πρωί κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους. Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες στην πόλη Μπρόβαρι, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο περιφερειάρχης του Κιέβου διευκρίνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά.

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας σημείωσε ότι ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2021, σκοτώθηκε. Ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και ο γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν επίσης, σημείωσε ο περιφερειάρχης.

«Η συντριβή στο Μπρόβαρι είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Αυτοί επέβαιναν στο ελικόπτερο της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης», σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ιχόρ Κλιμένκο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων.

🇺🇦🚁🔥💥Ukrainian helicopter fell on a kindergarten

This was stated in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. At the moment, 5 victims are known.



Footage of fire where the Ukrainian helicopter fell pic.twitter.com/g7TwiczUJ3