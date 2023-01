NetflixCorrectYourMistake: Το νέο trend που ζητάει από το Netflix να μην καταργήσει κάποιες σειρές

Το νέο hashtag που έχει σαρώσει το Twitter και ζητά από το Netflix να μην καταργήσει αγαπημένες σειρές.

Το Netflix ανά περιόδους έχει προβληματίσει τους καταναλωτές του, μετά από αποφάσεις που διχάζουν το κοινό. Έτσι και τώρα για ακόμη μια φορά, το κοινό της πλατφόρμας ενώνεται, προκειμένου να καταπολεμήσει, μια «ασθένεια» κατά πολλούς.

Αυτή την φορά το hashtag #NetflixCorrectYourMistake, είναι αυτό με το οποίο το κοινό του Netflix θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα, για τις σειρές που «κόβονται». Η αιτία που προκάλεσε την δημιούργια αυτού του hashtag ήταν η διακοπή της σειράς «Warrior Nun».

Βέβαια το τελευταίο διάστημα «κόπηκαν» αρκετές αγαπημένες σειρές, όπως το 1899. το Inside Job και άλλες πολλές, κάτι που προκάλεσε την δυσαρέσκεια των θαυμαστών των εκάστοτε σειρών. Η νέα τάση έχει κατακλύσει το Twitter και αρκετοί θαυμαστές στέλνουν τα πυρά τους προς την πλατφόρμα.

ladies and gentleman, the warrior nun fandom!! keep going!! #SaveWarrionNun #cancelnetflix pic.twitter.com/QYbfLR3sKc