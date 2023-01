Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μπασκετμπολίστας πυροβόλησε και σκότωσε την 23χρονη στις ΗΠΑ

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από την δολοφονία 23χρονη στην Αλαμπάμα, με τον μπασκετμπολίστα Ντάριους Μάιλς να κατηγορείται.

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, η είδηση της δολοφονίας μιας 23χρονης, με τον μπασκετμπολίστα Ντάριους Μάιλς να κατηγορείται μαζί με ένα ακόμα άτομο.

«Ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη κατηγορία εναντίον του φοιτητή-αθλητή Ντάριους Μάιλς και δεν είναι πλέον μέλος της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Αλαμπάμα», ανέφερε το αθλητικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 23χρονη κοπέλα δέχθηκε πυροβολισμούς, με την ίδια να τραυματίζεται σοβαρά και στη συνέχεια να καταλήγει εξαιτίας των τραυμάτων της.

Τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που φαίνεται να αποτυπώνει τη στιγμή των πυροβολισμών στο αμάξι της 23χρονης, ενώ περαστικοί τρέχουν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν από τις σφαίρες.



Οι αστυνομικές αρχές αξιοποιώντας αυτό το βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Στο Twitter κυκλοφόρησε το βίντεο από την σύλληψη του Μάιλς, με τον ίδιο να φωνάζει σε κάποιον ή κάποια «σε αγαπώ περισσότερο από όσο νομίζεις».

University of Alabama basketball player Darius Miles cried out to loved as he’s taken to the Tuscaloosa County Jail Sunday. Miles and Michael Lynn Davis were both charged with capital murder in the shooting death of Jamea Jonae Harris on The Strip just before 2am this morning. pic.twitter.com/Q4SPJryoyi