Φήμη για νέα AirPods κάτω από τα 100 δολάρια μέσα στο 2024

H Apple στοχεύει σε ακόμη πιο φθηνή λύση για τα ασύρματα ακουστικά.

Τα AirPods Pro θεωρούνται κι αυτά premium προϊόν για τους καταναλωτές που ψάχνουν ένα σετ ασύρματων ακουστικών και η Apple φαίνεται πως εργάζεται στο να προσφέρει μια έκδοσή τους και σε όσους δεν θέλουν να δώσουν τα 130+ ευρώ που κοστίζουν τα διάφορα μοντέλα τους.

Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή Ming-Chi Kuo, ένα νέο σετ AirPods με κόστος απόκτησης κάτω από τα 100 δολάρια αναμένεται μέσα στο 2024 και μάλιστα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς (το νωρίτερο).

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, η Apple έρχεται να κλείσει μια σημαντική… τρύπα στα μικρότερα budget και σίγουρα κάποιος που θα μπει τώρα στο οικοσύστημά της ή που δεν είχε ποτέ ασύρματα ακουστικά, θα το σκεφτεί και θα προχωρήσει πιο εύκολα σε μια τέτοια αγορά.

Προφανώς, πάντως, το νέο μοντέλο δεν θα προσφέρει όλα τα premium χαρακτηριστικά των ακριβότερων εκδόσεων (όπως το active noise cancellation).

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng.