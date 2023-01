H φοβερή στιγμή που φλεγόμενος μετεωρίτης «σκίζει» τον ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου (vid)

Μια πρωτοφανής στιγμή καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας, με μετεωρίτη να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα.

Οι κάτοικοι της Αγγλιας αντίκρισαν ένα μοναδικό θέαμα, καθώς ένας μετεωρίτης «έσκισε» τον ουρανό. Στο αντίκρισμα αυτού του σπάνιου φαινομένου οι πολίτες σε όλη την χώρα έμειναν έκθαμβοι. Η φλεγόμενη μάζα έγινε ευδιάκριτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως το Λονδίνο, στο Σάσεξ, Ντόρσετ και σε άλλες πολλές.

Ο μετεωρίτης έκανε την εμφάνιση του λίγο μετά από τις 8 το απόγευμα. Αμέσως χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ενημερωθούν για το γεγονός.

Εκεί είδαν αρκετά βίντεο που απεικονίζουν τον μετεωρίτη και έμειναν άναυδοι. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν έχω λόγια», έγραψε ένας. «Μόλις πέρασε πάνω από το σπίτι μου ένας φλεγόμενος μετεωρίτης. Είμαι σοκαρισμένος», δήλωσε κάποιος άλλος.

📹 WATCH: Amazing footage shows a #meteor travelling across the skies of #Britain



One skygazer in #Bristol captured the meteor on a Nest CCTV camera at around 8.01pm - as it headed east. @metoffice confirmed the meteor was reported at around 8pm and asked for more footage. pic.twitter.com/A1xC6LrXl6