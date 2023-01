Σαν καταρράκτης: Kρουαζιερόπλοιο έκανε απότομο ελιγμό και τα νερά της πισίνας πλημμύρισαν το κατάστρωμα (vid)

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη σε κρουαζιερόπλοιο όταν έκανε απότομη στροφή. Συγκεκριμένα, το κατάστρωμα πλημμύρισε, όχι επειδή υπέστη κάποια ζημιά, αλλά από την πισίνα.

Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο «Harmony of the Seas», το οποίο χρειάστηκε να κάνει ελιγμό για να αποφύγει μια σχεδία στη θάλασσα.

Το βίντεο από το συγκεκριμένο περιστατικό αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνονται τα νερά της πισίνας να πέφτουν στο κατάστρωμα σαν καταρράκτης.

Harmony turned sharply to investigate a raft in the water. Ship listed to port and the pools emptied out. Beach pool flowed into Central Park. #royalcaribbean #harmonyoftheseas #comeseek #centralparkwater pic.twitter.com/niM8U2AgEk