Νέο βίντεο «καίει» τον Πικέ: Η ερωμένη του φάνηκε σε συνέντευξη που έκανε μέσω zoom (vid)

Η Σακίρα έλειπε με τα παιδιά τους και είδε την ερωμένη του να βρίσκεται στο σπίτι τους.

Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν μια τρομερή αποκάλυψη που αποδεικνύει την απιστία του Ζεράρ Πικε. Σε μια συνέντευξη μέσω zoom που έδωσε ο διάσημος ποδοσφαιριστής από το σπίτι του το 2021, απεικονίζει τον ίδιο να κάνει νεύματα σε κάποιον. Στην επόμενη σκηνή φαίνεται μια γυναίκα να περνάει από πίσω του.

Συντετριμμένη φέρεται να είναι η δημοφιλής τραγουδίστρια Shakira σύμφωνα με την ιστοσελίδα Page Six μετά την αποκάλυψη από θαυμαστές της. Η λήψη έγινε στο σπίτι που μοιραζόταν με τη Σακίρα, όταν ζούσαν μαζί εκείνη την εποχή. Πηγή ανέφερε στην Page Six ότι η τραγουδίστρια είναι «συντετριμμένη από την στιγμή που είδε ότι αυτή η γυναίκα ένιωθε ξεκάθαρα σαν στο σπίτι της στο χώρο που μοιραζόταν το ζευγάρι με τα παιδιά του».

Η Σακίρα έλειπε ταξιδεύοντας με τα παιδιά τους, όταν ο πρώην σύζυγός της έκανε τη συνέντευξη στο zoom. Αλλά «ήταν ακόμα καλά μαζί εκείνη την εποχή. Είναι καταστροφικό για εκείνη να μάθει ότι αυτή η σχέση συνεχιζόταν για πολύ περισσότερο καιρό από όσο φανταζόταν», πρόσθεσε η πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα.

Shakira 'devastated' over ex Gerard Pique's alleged affair with new girlfriend https://t.co/eBKJtQAMAh pic.twitter.com/9k5HJ2ufM6