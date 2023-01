Η βιβλική τοποθεσία «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» θα ανοίξει στο κοινό για πρώτη φορά μετά από 2.000 χρόνια (vid)

Ανοίγει για το κοινό μετά 2.700 χρόνια η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Ισραήλ.

Ανοίγει για το κοινό μετά 2.700 χρόνια η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Ισραήλ. Ο βιβλικός χώρος θα ανασκαφεί και θα ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο. Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, η Αρχή Εθνικών Πάρκων και το Ίδρυμα Πόλη του Δαυίδ, ανακοίνωσαν ότι ξεκινάνε οι ανασκαφής στην ιστορική περιοχή της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ στην Ιερουσαλήμ.

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η ανασκαφή από την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων θα επιτρέψει την πλήρη έκθεση της περιοχής, στο πλαίσιο επίσημης αρχαιολογικής ανασκαφής.

Σε πρώτο στάδιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τους επόμενους μήνες η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ θα ανοίξει για τους τουρίστες, ως μέρος μιας διαδρομής που θα ξεκινά από το νοτιότερο σημείο της πόλης του Δαβίδ και θα κορυφώνεται στα χνάρια του Δυτικού Τείχους.

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης του Δαβίδ στο Ισραήλ και στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου των Τειχών της Ιερουσαλήμ.

