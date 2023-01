Πρώην μοντέλο του OnlyFans αποκάλυψε πως έκανε μόλις 37 φορές μπάνιο το 2022

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ενός πρώην μοντέλου ότι έκανε 37 φορές μπάνιο τη χρονιά που έφυγε.

Μια πρώην σταρ του OnlyFans αποκάλυψε μερικά από τα πράγματα που έκανε μέσα στο 2022. H Aella, η οποία έχει περισσότερους από 130.000 ακόλουθους στο Twitter χάρη στα έξυπνα σχόλιά της και τις «πιπεράτες» αποκαλύψεις της, εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι έκανε μόλις 37 φορές μπάνιο μέσα στη χρόνια που έφυγε.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της η Aella στράφηκε στην εργασία ενηλίκων προκειμένου να ξεφύγει από τις ανιαρές δουλειές, όπως για παράδειγμα σε εργοστάσιο. Έτσι έγινε μία από τις πιο πετυχημένες σταρ του OnlyFans με μηνιαίο εισόδημα τα 100.000 δολάρια.

Έκτοτε η ζωή της άλλαξε προς το καλύτερο, κυκλοφορώντας μεταξύ άλλων ένα παιχνίδι με κάρτες, ενώ εμφανίστηκε σε πάρα πολλά ΜΜΕ, κάνοντας το όνομά της ακόμα πιο γνωστό.

Λίγο μετά την έλευση του 2023 δημοσίευσε μια λίστα με πράγματα που έκανε το έτος που έφυγε. Σύμφωνα με τη λίστα:

Ωστόσο, αυτό που εξέπληξε τους θαυμαστές της ήταν όταν αποκάλυψε ότι έκανε 37 φορές μπάνιο μέσα στο 2022, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ντους σε καθημερινή βάση ή στη χειρότερη μέρα παρά μέρα.

Όταν κάποιος από τους ακόλουθούς της εστίασε πάνω σε αυτό, η Aella του απάντησε: «Ναι, προσπαθώ να μην διαταράξω πολύ το φυσικό μικροβίωμα του δέρματος μου. Αν κάνω ντους πολύ συχνά φαίνεται ότι βρωμίζω περισσότερο. Χρησιμοποιώ τακτικά τον μπιντέ για να πλένω τις μασχάλες και τα γεννητικά μου όργανα».

Κάποιος άλλος σχολίασε: «37 φορές ντους ακούγεται τρελό για μένα. Κάνω ντους δύο φορές την ημέρα και το καλοκαίρι κάνω και τρεις», με την Aella να του απαντά: «Αν έκανα ντους τόσο συχνά θα μύριζα, διαταράσσεται το μικροβίωμά μου».

Η Aella εξήγησε επίσης, την τεχνική της για να αποφύγει τα βρώμικα μαλλιά: «Βρίσκω ότι το τριχωτό της κεφαλής μου τείνει να μυρίζει αν ιδρώνω, αλλά δεν έχω τρόπο να αερίσω τα μαλλιά μου αμέσως μετά. Έτσι μετά την άσκηση, λύνω τα μαλλιά μου και ξύνω το τριχωτό της κεφαλής Πολλές φορές το κάνω για να έχω ροή αέρα. Τις φορές που δεν το κάνω αυτό, μυρίζουν πολύ».

Τέλος διευκρίνισε: «Πλένω το πρόσωπό μου και βουρτσίζω τα δόντια μου καθημερινά, πλένω τα σεντόνια μου 2 φορές το μήνα, κάνω συνήθως κανονική υγιεινή».

went outside: 222

pooped: 194

socialized: 165

worked: 137

took adderall: 126

drank alcohol: 118

danced: 64

had sex: 63

cried: 59

wrote: 51

gamed: 44

had a good meal: 42

showered: 37

