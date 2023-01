Ανέβαλαν τους πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς σε πόλη της Αγγλίας για να μην τρομάξουν θαλάσσιο ίππο (vid)

Τα πυροτεχνήματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς έπρεπε να ακυρωθούν την τελευταία στιγμή για να προστατευθεί ένας αρκτικός θαλάσσιος ίππος, ο Thor.

Ένας θαλάσσιος ίππος στο Σκάρμπορο της Αγγλίας «ακύρωσε» το σόου πυροτεχνημάτων της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για τον Thor, που εντοπίστηκε στις ακτές του Χάμσαϊρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Εκτιμάται ότι ξεκουράζεται και σε λίγες μέρες θα συνεχίσει το ταξίδι του προς τον βορρά.

In Scarborough, UK the fireworks 🎆 were canceled due to a walrus presence.



The local authorities decided no to disturb it 👍 pic.twitter.com/zDMoPlIO3j