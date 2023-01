Δεκάδες τσαμπατζήδες στο Λονδίνο αιφνιδίασαν την αστυνομία και έκαναν «ντου» στη πρωτοχρονιάτικη τελετή (vid)

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το πλήθος έσπασε τα εμπόδια και κατάφερε να παρακολουθήσει τη λαμπρή τελετή της αλλαγής του χρόνου.

Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό των πόλεων σε όλες τις μεριές του πλανήτη που υποδέχτηκαν το 2023. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι, Μαδρίτη ο κόσμος υποδέχτηκε τον νέο χρόνο.

Στο Λονδίνο συγκεκριμένα περίπου 100.000 άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας το διάσημο σόου με τα πυροτεχνήματα, το οποίο απέτισε φόρο τιμής και στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ.

Looks like It happened On Westminster Bridge too as people with without tickets broke through the barriers pic.twitter.com/mDP9Q7lvAz