Μακελειό στο Άινταχο: Συνελήφθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία των τεσσάρων φοιτητών

Ο ύποπτος, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, συνελήφθη στην περιοχή του Σκράντον.

Ένας 25χρονος τέθηκε υπό κράτηση στην Πενσιλβάνια, κατηγορούμενος για τους φόνους τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Άινταχο τον Νοέμβριο, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι τοπικές και πολιτειακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μαζί με στελέχη του πανεπιστημίου αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα για την υπόθεση αυτή.

Αστυνομικοί στην πόλη Μόσκοου του Άινταχο βρήκαν τα πτώματα τριών γυναικών και ενός άνδρα μέσα σε ένα σπίτι, στις 13 Νοεμβρίου. Ο δράστης είχε χτυπήσει τα θύματά του με μαχαίρι ή με κάποιο άλλο «αιχμηρό» αντικείμενο. Τα θύματα ήταν ο Ίθαν Τσάπιν, 20 ετών, από το Κόνγουεϊ της Ουάσινγκτον, η Μάντισον Μόγκεν, 21 ετών, από το Κερ ντ’ Αλέν του Άινταχο, η Ζάνα Κερνόντλ, 20 ετών, από το Αβοντέιλ της Αριζόνα και η Κάιλι ΓκονΚάλβες, 21 ετών, από το Ράθντραμ του Άινταχο.

