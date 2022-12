To «μ!κρ@τσ@ύτσ@υν@$» της Greta Thunberg οδήγησε στην σύλληψη του Andrew Tate

Η διαδικτυακή κόντρα του Andrew Tate με την ακτιβίστρια Greta Thunberg και στη συνέχεια η φωτογραφία με μια πίτσα οδήγησαν στη σύλληψή του από τις ρουμανικές αρχές.

Στα χέρια των ρουμανικών αρχών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρώην kickboxer και γνωστός influencer, Andrew Tate, ο οποίος μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Tristan κατηγορούνται για κύκλωμα εμπορίας γυναικών, βιασμό και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 36χρονος Βρετανοαμερικανός και ο αδελφός του συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (29/12) έπειτα από έφοδο της ρουμανικής αστυνομίας σε βίλα και κρατούνται για 24 ώρες μαζί με δύο υπόπτους.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές μέρες όταν ο Tate προσπάθησε να κοροϊδέψει την ακτιβίστρια Greta Thunberg, την οποία και έκανε tag σε μια ανάρτηση στο Twitter για το κλίμα, ζητώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, ώστε να της στείλει «μια πλήρη λίστα με τη συλλογή αυτοκινήτων μου και τις αντίστοιχες τεράστιες εκπομπές τους».

«Έχω 33 αυτοκίνητα», ενώ στην ανάρτησή του έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δύο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή. «Παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους» συμπλήρωσε ο influencer απευθυνόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

Την επόμενη ημέρα, η ακτιβίστρια του κλίματος απάντησε με ένα δικό της tweet, στο οποίο έλεγε: «Ναι, παρακαλώ διαφωτίστε με. Στείλτε μου email στο smalldi***[email protected] (μικρ...τσούτσ@νηενέργεια@βρεςνακάνειςκάτιστηζωήσου)». Η αντίδραση της Thunberg, έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας στο Twitter περισσότερες από 150 εκατ. προβολές, 2,5 εκατ. likes και περισσότερα από 400 χιλιάδες retweets.

Η διαδικτυακή κόντρα του με την Thunberg, φαίνεται ότι ήταν αυτή που οδήγησε στις αρχές στην σύλληψη του Tate, καθώς στο βίντεο που ανέβασε και κορόιδευε την ακτιβίστρια αποκάλυψε την τοποθεσία του. Μάλιστα, το βίντεο φαινόταν και μια πίτσα γνωστής ρουμανικής αλυσίδας, κάνοντας πιο εύκολο το έργο των αρχών να τον εντοπίσουν.

I've gotten quite a bit of pushback about my pizza box tweet. I want to explain my thought process and acknowledge the fair criticism. I had no idea this would go this insanely viral.



Full thread behind why I tweeted this: 🧵 https://t.co/it5eYPSPsr — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 30, 2022

Μετά την σύλληψη του Andrew Tate η Greta Thunberg «ξαναχτύπησε» στο Twitter γράφοντας: «Αυτά συμβαίνουν όταν δεν ανακυκλώνεις το κουτί της πίτσας».