Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η μοναδική απεικόνιση του Τζακ του Αντεροβγάλτη

Η ταυτότητα του περιβόητου serial killer παραμένει άγνωστη, παρά το στοιχείο που βρέθηκε.

Ανακαλύφθηκε σε αποθήκη με αρχεία της αστυνομίας στο Λονδίνο, εύρημα που απεικονίζει το πρόσωπο του διαβόητου πρώτου κατά συρροή δολοφόνου, Τζακ του Αντεροβγάλτη. Ανάμεσα σε δεκάδες αντικείμενα, το πρόσωπο του Τζακ του Αντεροβγάλτη βρέθηκε χαραγμένο στη λαβή ενός ξύλινου μπαστουνιού, το οποίο ανήκε στον αστυνομικό που προσπαθούσε χρόνια να τον πιάσει.

Ο ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ, Φρέντερικ Άμπερλαϊν απομακρύνθηκε από την υπόθεση το 1889 αφού δεν κατάφερε να βρει τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, ο οποίος τρομοκρατούσε τους δρόμους του East End του Λονδίνου.

Η ανατριχιαστική εικόνα είναι η μόνη καταγεγραμμένη απεικόνιση του προσώπου του δολοφόνου, η ταυτότητα του οποίου παραμένει μυστήριο για περισσότερο από έναν αιώνα.

