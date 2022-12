Σάλος με την ανάρτηση για δολοφονία του μισογύνη Andrew Tate: «Δύσκολο να με σκοτώσει κανείς», απάντησε

Πανικός στα social media από την είδηση που μετέδωσε ο χακαρισμένος λογαριασμός του Piers Morgan σχετικά με την δολοφονία του Andrew Tate.

Ένα μικρός χαμός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα social media από την είδηση της δολοφονίας του Andrew Tate, η οποία αποδείχθηκε fake news...

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό του βρετανού δημοσιογράφου, Piers Morgan, ο οποίος πρόσφατα είχε πάρει συνέντευξη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στις 5:20 λοιπόν τα ξημερώματα, στον λογαριασμό αυτό, ο οποίος έχει 8,2 εκατομμύρια followers, ανέβηκε η παρακάτω ανάρτηση: «Ο Andrew Tate βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στο Ντουμπάι».

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αμέσως άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως ο πασίγνωστος μισογύνης σκοτώθηκε, καθώς κανείς δεν σκέφτηκε οτι μπορεί κάποιος να του έχει χακάρει τον λογαριασμό του.

BREAKING NEWS: Andrew Tate has been found shot dead in Dubai.