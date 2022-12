Απίστευτο βίντεο με νερό στο μπουκάλι που παγώνει σε δευτερόλεπτα, λόγω του ψύχους στις ΗΠΑ (vid)

Το βίντεο είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ, που πλήττονται από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Στην «κατάψυξη» έχουν μπει οι ΗΠΑ, αφού οι ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν την πιο κρύα παραμονή Χριστουγέννων που έχει καταγραφεί ποτέ ασκώντας μεγάλη πίεση στα ενεργειακά συστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πολικό ψύχος που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει χωρίς ρεύμα περισσότερους από 700.000 Αμερικανούς, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων σε τροχαία δυστυχήματα που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, ενώ χιλιάδες είναι οι εγκλωβισμένοι λόγω ακυρώσεων πτήσεων.

Ωστόσο, ένα βίντεο που έχει γίνει viral διαδίκτυο, απεικονίζει την πραγματικότητα αυτές τις ημέρες στην Αμερική, αφού δείχνει έναν άνθρωπο να κρατάει ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό στην αυλή του σπιτιού του, το οποίο γίνεται πάγος σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.



The huge winter storm pummelling the US has intensified into a "bomb cyclone", with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP