Το PlayStation αλλάζει χρονιά με πολύ «δυνατές» προσφορές

Αποκτήστε παιχνίδια για PS4 και PS5 σε μειωμένες τιμές.

Γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς συνδυάζονται συνήθως με προσφορές και το PlayStation μένει πιστό και φέτος σε αυτήν την παράδοση.

Όπως ανακοίνωσε η Sony, από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου θα μπορείτε να αποκτήσετε τίτλους για PS4 και PS5 σε μειωμένες τιμές.

Οι προσφορές αυτές θα φτάνουν έως και το ποσοστό του 75% και θα περιλαμβάνουν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες, πλήρεις τίτλους, αλλά και τα πακέτα επέκτασής τους.

Τις προσφορές μπορείτε να τις βρείτε από το μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας ή και μέσα από το επίσημο site του PlayStation μέσω του PC σας.

Για την τελευταία περίπτωση, πηγαίντε απλά στο https://store.playstation.com/en-gr/pages/HolidaySale/ και βλέπετε τι έχει για εσάς η ομάδα της ιαπωνικής εταιρείας.

Εκ πρώτης όψεως ξεχωρίζουμε τίτλους όπως τα Call of Duty: Modern Warfare 2, Elden Ring, EA Sports FIFA 23, Need for speed Unbound, Grand Theft Auto V, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales και Gotham Knights, ενώ ειδικά στο ελληνικό PlayStation Store περιλαμβάνονται εκπτώσεις σε πάνω από 3290 προϊόντα!