Απίστευτο βίντεο αποκαλύπτει πώς επιβιώνουν οι αλιγάτορες στους πάγους (vid)

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σοκαριστεί όταν ανακάλυψαν τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο οι αλιγάτορες επιβιώνουν σε παγωμένα νερά.

Οι χρήστες των social media έμειναν με το στόμα ανοικτό όταν ανακάλυψαν το κάπως περίεργο τρόπο με τον οποίο οι αλιγάτορες προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή στους παγωμένους βάλτους. Ο χρήστης του Twitter Tansu Yegen μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει τον αλιγάτορα με μόνο το ρύγχος του να προεξέχει από την παγωμένη λίμνη.

Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας πόσο περίεργο φαίνεται:

Alligators survive in frozen swamps by sticking their noses through the ice to breathe. Reptiles shut down their metabolism, and they don't need to eat their heart rate slows down, their digestive system slows down, and they just sit and wait for the heat. pic.twitter.com/YAQiSwlOAc