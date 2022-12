Χάος στη Βρετανία από το χιόνι και το ψύχος: Κλειστά σχολεία, ακυρώσεις πτήσεων, απίστευτα τροχαία (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι «όμηροι» της κακοκαιρίας που σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία δεν είναι ασυνήθιστη.

Χιλιάδες οδηγοί αυτοκινήτων και επιβάτες αεροπορικών εταιριών στη Βρετανία συνάντησαν σήμερα το πρωί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις τους λόγω του παγετού και της χιονόπτωσης, κυρίως γύρω από το Λονδίνο, όπου πολλά αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά τις πίστες τους.

Ιδιαίτερα το αεροδρόμιο του Στάνστεντ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου και χρησιμοποιείται κυρίως από την εταιρία χαμηλού κόστους Ryanair, έκλεισε τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης την περασμένη νύκτα προκειμένου να τους καθαρίσει από το χιόνι και προειδοποίησε για πιθανά προβλήματα.

Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα ακυρώθηκαν, αλλά οι πίστες είναι πλέον «ανοικτές και απολύτως λειτουργικές» ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αερολιμένα σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο που διευκρινίζει ότι «ορισμένες πτήσεις μπορεί να καθυστερήσουν» λόγω των καιρικών συνθηκών.

London right now turning into a snowy wonderland pic.twitter.com/LlP5BKLuWV