Επεισόδια στα Εξάρχεια: Μολότοφ, χημικά, πέτρες και κυνηγητό (vid)

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τόσο για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την αυριανή επέτειο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια, ομάδα ατόμων πέταξαν βόμβες μολότοφ σε μια διμοιρία των ΜΑΤ, στη διασταύρωση των οδών Διδότου και Ζωοδόχου Πηγής.

Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Protests have started in Athens Exarchiea for the 16-year-old boy who was shot by the police in Thessaloniki. #16χρονος #Θεσσαλονικη #ρομα #antireport pic.twitter.com/8hHrx6aFBQ