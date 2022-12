Αδιανόητες εικόνες στη Ρωσία με 2.500 χιλιάδες νεκρές φώκιες που ξεβράστηκαν στις ακτές της Κασπίας

Μυστήριο αποτελεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο ο αριθμός των νεκρών θηλαστικών αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς.

Περίπου 2.500 νεκρές φώκιες έχουν ξεβραστεί στις ακτές της Κασπίας. Ένα απειλούμενο είδος που κατοικεί αποκλειστικά στη θάλασσα από την οποία πήρε το όνομά του, βρέθηκαν κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας. Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν (περιοχή στη νοτιοδυτική Ρωσία) προέβει σε ανακοίνωση για το περιστατικό στη Telegram τη Κυριακή (4/12).

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε αρχικά το Σάββατο ότι περίπου 700 νεκρές φώκιες βρέθηκαν στην ακτή. Μέχρι την Κυριακή, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 2.500 από τα θηλαστικά έχουν βρεθεί νεκρά.

Around 1,700 seals have been found dead on the Caspian Sea coast in southern Russia, according to officials.



Their cause of death so far remains unclear, but authorities said the animals had likely died of natural causes.



