Το «Wednesday» εκθρονίζει το Stranger Things και σπάει το ρεκόρ τηλεθέασης του Netflix (vid)

Η υπηρεσία streaming αποκάλυψε ότι η νέα κωμική σειρά που ακολουθεί το αγαπημένο μέλος της οικογένειας Addams κατέχει πλέον το ρεκόρ των ωρών με τις περισσότερες προβολές για αγγλόφωνη σειρά.

Τo "Wednesday" «έριξε» και επίσημα την πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του Stranger Things, η οποία κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με 335,01 εκατομμύρια ώρες από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου στο Netflix.

Το εντυπωσιακό νούμερο των 341,2 εκατομμυρίων ωρών έχει παρακολουθηθεί από τότε που η σειρά έπεσε την περασμένη εβδομάδα. Για να μην αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα σε 83 διαφορετικές χώρες.

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!



The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF