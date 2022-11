Έκπληκτοι οι θεατές του Netflix με τη σειρά που αποκαλύπτει ότι το MDMA μπορεί να γίνει φάρμακο στο μέλλον (vid)

Μένει να διαπιστωθεί αν αν η θεραπεία είναι αρκετά ασφαλής και αποτελεσματική ώστε να συνταγογραφείται νόμιμα σε όσους πάσχουν από την ψυχική πάθηση.

Οι θεατές του Netflix έμειναν σοκαρισμένοι αφού συνειδητοποίησαν ότι το MDMA είναι πιθανό να γίνει φάρμακο.

Το θέμα τέθηκε στη σειρά του Netflix «How to Change Your Mind» (Πώς να αλλάξετε το μυαλό σας), η οποία προβάλλει μια υπόθεση για να αλλάξουν οι αρνητικές αντιλήψεις γύρω από το LSD, την ψιλοκυβίνη, τη μεσκαλίνη και το MDMA.

Κάθε ένα από τα τέσσερα επεισόδια επικεντρώνεται σε μία από αυτές τις ουσίες, εξετάζοντας πώς μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για τη θεραπεία τόσο του νου όσο και του σώματος.

Το τρίτο κεφάλαιο αποδείχθηκε το πιο σοκαριστικό επεισόδιο για ορισμένους θεατές, καθώς σκιαγραφούσε πώς η έκσταση ξεχωρίζει ως η πιο πιθανή να νομιμοποιηθεί στις ΗΠΑ.

Πολλοί άνθρωποι συνδέουν το ναρκωτικό με τα river party, αφού μπήκε στην επικρατούσα τάση τη δεκαετία του '90. Οι επιδράσεις του περιλαμβάνουν ευφορία, αυξημένη ενσυναίσθηση και αισθήματα ευχαρίστησης και αυξημένη ενέργεια - επιτρέποντας στους χρήστες να χορεύουν όλη τη νύχτα.

Αλλά τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες και οι ψυχολόγοι διερευνούν τα οφέλη του λεγόμενου «ναρκωτικού του έρωτα» κατά τη θεραπεία ασθενών που υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη για την ψυχοθεραπεία με τη βοήθεια του MDMA για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που βρίσκεται στη φάση της δοκιμής Φάσης 3.

Η διερεύνηση της εκτεταμένης έρευνας στο βιβλίο «Πώς να αλλάξετε το μυαλό σας» έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους χρήστες του Twitter.



«Γνωρίζει κανείς άλλος ότι το MDMA βρίσκεται σε δοκιμές φάσης 3 και σχεδόν σίγουρα θα γίνει φάρμακο» έγραψε ένας.

«Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τη σειρά του Netflix How To Change Your Mind χάνετε κάτι», ανέφερε ένας άλλος.

«Το επεισόδιο για το MDMA είναι (κυριολεκτικά) συγκλονιστικό».