Πατέρας στην Αγγλία επιβράβευσε τον 9χρονο γιο του για τους καλούς βαθμούς με ένα γεύμα...στα Hooters

Περήφανος για τα επιτεύγματα του παιδιού του στο σχολείο, ένας 36χρονος πατέρας επιφύλασσε στο γιο του γεύμα-έκπληξη.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά όταν εγώ έπαιρνα έναν καλό σχολικό έλεγχο, οι γονείς μου μου έδιναν ένα «μπράβο» και ένα χτύπημα στην πλάτη. Τους περισσότερους, αν μας έβγαζαν έξω, να μας πήγαιναν σε καμιά ταβέρνα για σουβλάκι.. αν μας πήγαιναν.

Ο Paul Edwards, από το Λίβερπουλ, είχε κάτι πιο συναρπαστικό για τον γιο του, Buddy, αφού πήρε έλαβε εξαιρετικούς βαθμούς από τους δασκάλους του αυτή την εβδομάδα.

Περήφανος για τα επιτεύγματα του παιδιού του στο σχολείο, ο 36χρονος πίστευε ότι είχε κερδίσει ένα γεύμα και μια βραδινή έξοδο στην πόλη.

Και πού θα μπορούσε να πάει τον εννιάχρονο γιο του καλύτερα από το ολοκαίνουργιο Hooters που μόλις άνοιξε στην πόλη;

Ναι, αλήθεια.

