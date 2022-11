Δύο νεκροί σε φονική χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη: Σχεδόν δύο μέτρα το χιόνι (vid)

Το συνολικό ύψος της χιονόπτωσης έφτασε τα 2 μέτρα σε τουλάχιστον δύο περιοχές της Νέας Υόρκης.

Ακόμα και για τα δεδομένα της δυτικής Νέας Υόρκης, η χιονοθύελλα της Παρασκευής(18/11) ήταν κολοσσιαία, φέρνοντας σε ορισμένες περιοχές πυκνή χιονόπτωση και αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να πουν σε πολλούς ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να οδηγούν σε κακές καιρικές συνθήκες να μείνουν μακριά από τους δρόμους.

Σημειώνεται ότι το ύψος του χιονιού σε τουλάχιστον δύο περιοχές έφτασε στα δύο μέτρα.

«Η χιονοθύελλα προκάλεσε θάνατο σε δύο άτομα. Δύο κάτοικοι της κομητείας Έρι πέθαναν αφού υπέστησαν καρδιακά επεισόδια που σχετίζονται με τους αποχιονισμούς», δήλωσε νωρίτερα ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Μαρκ Πόλονκαρζ.

«Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και υπενθυμίζουμε σε όλους ότι αυτό το χιόνι είναι πολύ βαρύ και επικίνδυνο», έγραψε στο Twitter ο Πόλονκαρζ. Στη συνέντευξη Τύπου συμβούλεψε τους κατοίκους να περιμένουν άλλη μια μέρα πριν προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χιόνι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Taylor Ward του CNN, το πιο πυκνό χιόνι μετατοπίστηκε μόλις λίγα χιλιόμετρα νότια της πιο πληγείσας περιοχής νωρίς το βράδυ της Παρασκευής(18/11). Όμως η ζώνη χιονιού αναμένεται να επιστρέψει προς τα βόρεια αργότερα το βράδυ και να μετατοπιστεί ακόμη και αρκετά βόρεια ώστε το κέντρο του Μπάφαλο να βρεθεί και πάλι σε κλοιό πυκνού χιονιά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το Σάββατο(19/11)

#SevereWeather 📹

Beeindruckende Schneefälle 🌨️ durch Lakeeffekt in #Buffalo (NY), USA.



Die sehr kalten Luftmassen, die im Winter über die Großen Seen Nordamerikas ziehen, sind stark mit Feuchtigkeit beladen, was zu heftigen Schneefällen führt. pic.twitter.com/xV4qGObpST