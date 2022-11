Λαμπάδιασε πολυώροφο κτήριο κοντά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου στο Ντουμπάι (vid)

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά αν είναι άγνωστο αν υπάρχουν τραυματίες.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/11) το πολυώροφο κτήριο του ομίλου Emaar, κοντά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Μπουρτζ Χαλίφα.

Η φωτιά στο 35 ορόφων κτήριο κατασβέστηκε, ενώ δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.

Another Video- Massive fire broke out in a 35-story high-rise building near the #BurjKhalifa . The building of the residential complex 8 Boulevard Walk caught #fire . #Emaar , which is considered the largest developer in the Arab world. #UAEFlagDay #uaeflag #UAE pic.twitter.com/Xj45WiViKn

Δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σειρά πυρκαγιών σε ψηλούς ουρανοξύστες στο Ντουμπάι, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων αυτών.

Τον Απρίλιο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Swissôtel Al Murooj, απέναντι από το Burj Khalifa. Σημειώνουν δε ότι η Emaar βρίσκεται πίσω από άλλα έργα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Burj Khalifa.

A Massive #fire broke out early Monday morning at a 35-story high-rise building of the #Emaar company in the center of #Dubai in the Downtown area near the #BurjKhalifa, the world’s tallest building.

There is no information about the victims yet. #UAE pic.twitter.com/2HECAGsIyw