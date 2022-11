Πολύνεκρη τραγωδία σε κλαμπ της Ρωσίας: Μεθυσμένος πέταξε φωτοβολίδα και προκάλεσε το μακελειό (vid)

Μακελειό σε κλαμπ της Ρωσίας όταν ένας μεθυσμένος πέταξε φωτοβολίδα.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη Ρωσία, σε πυρκαγιά που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύκτας σε νυκτερινό κέντρο στην πόλη Κοστρόμα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο Polygon, ένα χώρο ψυχαγωγίας που χρησιμοποιείται ως καφέ, νάιτ κλαμπ και μπαρ. Η φωτιά ξέσπασε απ' ό,τι φαίνεται όταν ένας μεθυσμένος εκτόξευσε μια φωτοβολίδα στο εσωτερικό του νυκτερινού κέντρου, σύμφωνα με το TASS, που επικαλείται πηγές στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

«Ήταν στο μπαρ με μια γυναίκα, στην οποία προσέφερε λουλούδια κρατώντας μια φωτοβολίδα. Στη συνέχεια πήγε στην πίστα και εκτόξευσε τη φωτοβολίδα», σύμφωνα με τις πηγές αυτές. Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε στις 7:29 π.μ. (τοπική ώρα, 06:29 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Σε βίντεο εικονίζονται πυροσβέστες να εκτοξεύουν νερό προς την οροφή του κτιρίου η οποία καπνίζει και φαίνεται να έχει καταρρεύσει.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM