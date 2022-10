Επίθεση με μολότοφ σε κέντρο μεταναστών στη Βρετανία: Αυτοκτόνησε ο δράστης (vid)

Οι τοπικές αρχές και το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ένας άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ στις οποίες είχε δέσει πυροτεχνήματα στο νέο κέντρο μετανάστευσης της βρετανικής συνοριοφυλακής στο Ντόβερ της Αγγλίας και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters.

Ο δράστης έφτασε στο κέντρο με ένα λευκό αυτοκίνητο Seat. Βγήκε έξω και εκτόξευσε τρεις βόμβες, η μία εκ των οποίων δεν εξερράγη.

