Γυναίκα στις ΗΠΑ έκλεψε περιπολικό και το τρακάρει σε δέντρο (vid)

Σε ένα αστείο βίντεο φαίνεται ένα δέντρο να κάνει αυτό που η τοπική αστυνομία στις ΗΠΑ δεν κατάφερε: να σταματήσει μια γυναίκα που επιχείρησε να κλέψει περιπολικό.

Ένα βίντεο ενός αξιοπερίεργου περιστατικού, που αναρτήθηκε στο Twitter από τον @EssBeeSaid, έχει γίνει viral, με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο προβολές, 45.000 likes και 4.000 retweets.

Συγκεκριμένα, μια νεαρή γυναίκα στην περιοχή του Σεντ Λούις ξέφυγε από την αστυνομία, έκλεψε ένα περιπολικό και το τράκαρε σε ένα δέντρο το απόγευμα της Κυριακής.

She Wasn’t Going To Jail At First. But Baby Did She Ruin That 😭🤣 St. Louis Is A Wild Place 😭😭🤣 pic.twitter.com/GTzsoAUbpu