Συνταρακτικό τροχαίο στις ΗΠΑ: Έκλεψαν αμάξι και σκοτώθηκαν την ώρα που έκαναν challenge στο Tik Tok (vid)

Ένα challenge στο Tik Tok έγινε η αιτία για το τραγικό θάνατο τεσσάρων νέων ανθρώπων σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Το γνωστό τρεντ στις ΗΠΑ «Kia challenge» του Tik Tok, που ενθαρρύνει τους νέους να κλέψουν οχήματα Kia και Hyundai, αποδείχθηκε τελικά άκρως επικίνδυνο, καθώς συνδέεται άμεσα για ένα ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Τέσσερις νεαροί σκοτώθηκαν ακαριαία, όταν το κλεμμένο ΚΙΑ στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας(24/10), εκτινάσσοντας τους ίδιους και έναν ακόμη επιβάτη, οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

4 teens killed in Buffalo car crash while attempting the viral TikTok “Kia challenge” 🤯😳 pic.twitter.com/vWiPSimlOM