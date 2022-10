Σοκαριστικά βίντεο από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού στη Σιβηρία: Νεκροί οι 2 πιλότοι (vids)

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης περιφέρειας.

❗️In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building



According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.



The area of ​​the fire reached 200 square meters.



Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV