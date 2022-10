Τρομερά επεισόδια στα Σεπόλια: ΜΑΤ πήραν φωτιά, πέταξαν μπογιά στο μαγαζί του κατηγορούμενου Μίχου και έσπασαν το βαν του (vids)

Η συμμετοχή στην πορεία ήταν μεγάλη και πλήθος κόσμου κατέβηκε να φωνάξει εναντίον των βιαστών, ενώ στα μπαλκόνια είχαν βγει πολλοί πολίτες που χειροκροτούσαν.

Επεισόδια μεγάλης έντασης σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (15/10) μεταξύ διαδηλωτών για τον κατηγορούμενο βιαστή και μαστροπό Ηλία Μίχο και τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Now: Hundreds march in #Athens against a child rape and prostitution case scandal that is shocking #Greece.#παιδοβιαστες #παιδοβιαστης_Κολωνος #παιδεραστια #μαστροπος_ανηλικων pic.twitter.com/T2e8aMNSKa