Ιρανή συνελήφθη επειδή έτρωγε σε εστιατόριο χωρίς το χιτζάμπ της

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια γυναίκα, η οποία έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της (την μαντίλα) και της οποίας η φωτογραφία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθη, όπως δήλωσε σήμερα η αδελφή της την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η φωτογραφία δείχνει την Ντόνια Ραντ να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της Τεχεράνης και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι χρήστες τους χαιρέτισαν την κίνηση των δύο γυναικών να επιδείξουν απείθεια απέναντι στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία στις γυναίκες.

Η Αμινί πέθανε νωρίτερα μέσα στον μήνα έπειτα από την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. «Χθες, μετά την κυκλοφορία αυτής της φωτογραφίας, οι υπηρεσίες ασφαλείας επικοινώνησαν με την αδελφή μου Ντόνια Ραντ και της ζήτησαν να τους δώσει ορισμένες εξηγήσεις», έγραψε η αδελφή της συλληφθείσας, η Ντίνα, στο Twitter.

The woman who posted this photo got arrested for the crime of having breakfast without hijab!



This is the horrific story of being a woman in Iran in 21st century.



Her nam is Donya Rad.



Women will continue their civil disobedience every day.#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/zq08SWUL2a