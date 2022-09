Iron Maiden: Ο Bruce Dickinson βούτηξε από τα μαλλιά θαυμαστή που ανέβηκε στην σκηνή! (vid)

Ο τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος βούτηξε από τα μαλλιά θαυμαστή που χόρευε πάνω στην σκηνή χωρίς να υπολογίζει τίποτα.

Ένα επικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε συναυλία των Iron Maiden στο πλαίσιο της περιοδείας τους στις ΗΠΑ. Ένας οπαδός του συγκροτήματος ανέβηκε ανενόχλητος στη σκηνή και έδειξε το πάθος του υπό τους ήχους του Aces High.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Bruce Dickinson που του έκανε νόημα να φύγει από τη σκηνή. Ο οπαδός όμως δεν έδειχνε να πτοείται και ο τραγουδιστής των Iron Maiden τον πλησίασε, τον άρπαξε από τα μαλλιά και τον έσυρε στο πίσω μέρος της σκηνής.

Επέστρεψε αμέσως χωρίς να σταματήσει καθόλου την εμφάνιση του συγκροτήματος. Κάτι που είχε κάνει στην συναυλία της Αθήνας το καλοκαίρι όταν οπαδός της μπάντας άναψε καπνογόνο, στη διάρκεια του τραγουδιού «The Number of the Beast».