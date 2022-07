Αποθέωση για τους Iron Maiden, αλλά και... κράξιμο για το καπνογόνο (vid)

Τα... έσπασαν οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκαν από το κοινό τους, ωστόσο δεν έλειψαν και τα ευτράπελα.

Ένα ανεπανάληπτο show έστησαν οι Iron Maiden στη σκηνή του ΟΑΚΑ γνωρίζοντας την αποθέωση από τους χιλιάδες θαυμαστές τους που παρακολούθησαν τη συναυλία.

Όταν οι θρύλοι της heavy metal πάτησαν στη σκηνή επικράτησε ο απόλυτος πανικός με το Ολυμπιακό Στάδιο να παίρνει «φωτιά». Η συνέχεια ήταν ανάλογη και ο κόσμος δημιούργησε ένα άκρως «γηπεδικό» σκηνικό.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια του «The Number of the Beast» ο Bruce Dickinson τα έβαλε με ένα οπαδό της μπάντας, ο οποίος άναψε καπνογόνο. «You f*cking c*nt I’m singing», του φώναξε και έφυγε από τη σκηνή, χωρίς να τραγουδήσει το πρώτο κουπλέ του θρυλικού τραγουδιού.

Bruce Dickinson forgot his job is just to hop around and sing. Jester, please shut the fuck up and do the job they paid you for. So very thankful I sold my ticket for this concert, because I had somewhere better to be. @IronMaiden #IronMaiden https://t.co/ID2fkMwrRV