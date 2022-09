Σκότωσαν το κορίτσι με την κοτσίδα στο Ιράν: Πυροβόλησαν 6 φορές την Χαντίς Νατζάφι (vids)

Η Χαντίς Νατζάφι δέχθηκε πυρά στον λαιμό, την καρδιά, την κοιλιά και το χέρι της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Μία ακόμη νεαρή γυναίκα στο Ιράν, η οποία δεν φορούσε την ισλαμική μαντήλα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έπεσε νεκρή από τα πυρά της αστυνομίας. Η 20χρονη Χαντίς Νατζάφι, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, καθώς έφτιαχνε την κοτσίδα της κατά τη διάρκεια των αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί, έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά.

Η γνωστή δημοσιογράφος Μασίχ Αλινετζάντ έκανε γνωστή την τραγική αυτή είδηση έχοντας την πληροφόρηση από την αδερφή της Χαντίς Νατζάφι.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW